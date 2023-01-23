『LAUTREAMONT チュニック丈ダウンジャケット コート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 18時 57分に出品され04月11日 18時 57分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在336件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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即決購入歓迎でございます〇



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▽商品説明▽

購入は45000円程度だったと思います。

チュニック丈ぐらいのダウンジャケットです。

取り外しのできるフードがあったかもしれませんが、使わなかった為そちらは欠品しています。

着用回数は数える程度でしたので、目立つ汚れやダメージもなくまだまだ快適に着用いただけるかと思います。

フロントはファスナーとボタンの二段階仕様です。

裾はゴムで少し絞られたシルエットで可愛いです。





▽商品状態▽

目立った汚れ破れ等御座いません。



USED商品であることをご理解の上ご購入下さい。

神経質な方、新品同様のクオリティをお求めの方は

ご購入をお控え下さい。



保管時のシワやホコリあるかも知れませんが予めご了承くださいm(_ _)m





▽サイズ▽

身丈 :80cm

身幅 :48cm

肩幅 :40cm

袖丈 :61cm

素人採寸ですので多少の誤差あると思います。





▽発送▽

らくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便どちらかで発送致します。





レディース、メンズ、キッズ、(ニット、コート、シャツ、カットソー、アウター、パンツ、デニム、スニーカー、パンプス)など出品していきますので宜しくお願い致します(*^o^*)



C227 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ロートレアモン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ LAUTREAMONT

チュニック丈ダウンジャケット コート