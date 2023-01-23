『ナイキ ソロスウォッシュ サテンボンバージャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 18時 21分に出品され03月08日 18時 21分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着用回数2〜3回の美品です。

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ナイキ



nrg solo swoosh satin bomber jacket

ソロスウッシュ サテン ボンバージャケット

ナイロン 中綿ジャケット



ブラック

裏地パープル



XXLサイズ

ボディ ポリエステル100%

中綿 ポリエステル100%



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ナイキ ソロスウォッシュ サテンボンバージャケット