『Y★797 ダイソン Purifier Cool 空気清浄ファン TP07【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 08時 39分に出品され03月31日 08時 39分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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動作確認済み。

簡易清掃済み。



目立ったキズ等はありませんが、使用に伴うキズや汚れはあります。



あくまでも中古品になりますので、ご理解の上ご購入下さい。



※フィルター残量は良好です。



■商品詳細

2021年5月発売モデル

ダイソン Purifier Cool 空気清浄ファン TP07

高さ 1050mm 奥行き 220mm 幅 220mm

重量 4.99kg

風量調整（段階）：10

空気清浄適用床面積： 12 （30分） / 35 （60分） （8畳を清浄する目安 22分）

本体機能： 電源オン/オフ、Wi-Fi 接続 （5秒長押し）

首振り機能（角度）： 45° / 90° / 180° / 350°

製造年：2021年



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797山HA 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイソン