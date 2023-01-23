『イタリア製ストール【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 16時 27分に出品され03月03日 16時 27分に終了予定です。即決価格は9,749円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ウール、羊毛 100%







カラー···ベージュ



季節感···冬



肩幅···70cm

身幅···70cm

着丈···200cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ イタリア製ストール