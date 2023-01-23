『ADAM ET ROPE テントシルエットダウンライク中綿ジャケット キナリ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 20時 31分に出品され03月27日 20時 31分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ADAM ET ROPE （アダムエロペ） テントシルエットダウンライク中綿ジャケット web限定の物です。着用は10回未満で、ボタン付近、前面、背面にそれぞれ若干汚れがありますが、目立つほどではありません。（写真8〜10枚目参照）



定価19800円



カラー…キナリ





◆2021-22秋冬◆

ADAM ET ROPE FEMME



【Material】

程よいハリとコシがありつつ、やわらかな風合いを持った高密度の素材を使用。生地の裏側に撥水ラミー加工を施すことで防風効果があり、トップサーモという吸湿発熱素材のファイバーダウンを中綿に使用しているので、真冬でもあたたかな着心地が特徴。

※トップサーモ:湿度を吸湿して熱に変換することによって、快適であたたかな状態を保つ効果のある機能素材



【Design】

さっと着るだけでテントシルエットがこなれた印象に仕上げてくれる中綿ジャケット。ダウンのようなふんわり感はキープしつつも、着膨れせずにすっきりと見えるように、ボリューム感やステッチのデザインにこだわった一着。裾に付いた丸ゴムとコードエンドで、裾を絞ってコクーンシルエットにすることもでき、様々なシルエットに変化を加えられるのも嬉しいポイント。襟ぐりからフロント下部分まで伸びた合皮のコードパイピングや、シルバーのドットボタンがワンポイントになっており、前後差のある着丈で、気になるヒップまわりをカバーしつつ腰まわりが冷えずにあたたかく着られる魅力も。



【Color】

大人っぽくモードに着られるブラック、女性らしくやわらかな印象のあるキナリ、ニュアンスカラーが素敵なライトグリーンの3色展開。



【Styling point】

程よいボリューム感のあるデザインなので、スリムなパンツやタイトスカートなど、すっきりとしたシルエットのボトムと好相性。クルーネック仕様なので、インナーにタートルネックを合わせたりもぜひ。



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透け:なし

裏地:あり

伸縮性:なし

光沢感:なし

生地の厚さ:厚い

ポケット:あり

洗濯方法:ドライクリーニング

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素材(詰め物)···ポリエステル(中綿) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アダムエロペ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ADAM

ET

ROPE



テントシルエットダウンライク中綿ジャケット

キナリ