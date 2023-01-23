『Browns Beach Jacket ステンカラーコート ビーチクロス【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 03時 53分に出品され03月26日 03時 53分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブラウンズビーチジャケットのブラックのビーチクロスのステンカラーコートです。



肉厚でかなり暖かく真冬でも凌げると思います。

襟の裏にはチンストラップが付いておりますので、首も保温出来たり、シルエットを変えた着用が可能です。



数年前にセレクトショップで70000円〜80000円で購入し、3回ほど着用しました。



サイズは36ですが、幅広い身長の方が着用出来るコートだと思います。

肩幅 約42cm

身幅 約50cm

着丈 約86cm

素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ブラウンズビーチジャケット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Browns

Beach

Jacket

ステンカラーコート ビーチクロス