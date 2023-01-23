『ステラマッカートニー コート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 08時 09分に出品され03月12日 08時 09分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック

着丈···ミドル

柄・デザイン···無地

素材···ウール

フード···フードなし

季節感···秋、冬



【購入店】銀座三越

【カラー】ブラック

【サイズ】34

肩幅…35㎝

身幅…46㎝

着丈…84㎝

袖丈…45㎝

【素材】表地…ウール75%

ナイロン25%

裏地…綿50%

レーヨン50%

【購入価格】¥120,000

【購入日】2017,1

【着用回数】1シーズン

首回りにストールなどの

擦れあり



＊＊＊重要＊＊＊

検品をして目立つ傷や汚れなどはございませんが、個人での保管出品になりますので、気になる方や、神経質な方はご遠慮くださいませ。

ご不明点がございましたら

事前にご連絡くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ステラマッカートニー カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ステラマッカートニー コート