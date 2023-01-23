『キルティングドッキングコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月14日 00時 22分に出品され05月14日 00時 22分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着丈···ロング



JOURNAL STANDARD



マットなキルティングクロスとウール地がドッキングされたデザインコート。



ドッキングされていることで、ウール地のみのコートよりもアクティブな印象、キルティングのみのコートよりも上品さが加わった印象と、二つの要素のある特別感のある1枚。



襟元は女性らしいクルーネックなので、ハイネックのニットを出したり、フードを出してカジュアルに崩したり、ストールで味付けしたりと着こなしが楽しめます。



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#ウールコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ジャーナルスタンダード

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ キルティングドッキングコート