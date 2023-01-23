『専用 TATRAS SARMAブラック サイズ2 ダウン ラクーンファー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 07時 11分に出品され03月29日 07時 11分に終了予定です。即決価格は31,188円に設定されています。現在309件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2020年12月に購入し、2シーズン着用

他のコートやダウンと併用していた為、出番はあまり多くありませんでした。

毎年ブランドダウン用のクリーニングに出し、その後自宅保管しておりました。

新品と比較すると、中綿の位置などそれなりに使用感はあるかと思いますが、まだまだ暖かく、綺麗にお使いいただけます。



- 色: 黒

- 素材: ダウン90%、フェザー 10%

- フード: ラクーンファー付き、フード&ファー共に取り外し可

- デザイン: キルティング

- スタイル: ロング丈

- バックデザイン: シンプル

- ジッパー: フロントダブルジッパー



発送の際はプライバシー保護の為クリーニングタグを外した上、送料削減の為コンパクトに畳んで発送させていただきますので、ご了承いただける方のみご購入お願い致します。



ご購入前に予めプロフィールをご覧いただくようお願い。



カラー···ブラック



素材(詰め物)···ダウン



素材(詰め物)···ダウン,フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 専用 TATRAS

SARMAブラック

サイズ2

ダウン

ラクーンファー