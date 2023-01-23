『未使用‼️スペースくりん LOOP 空気清浄機能付 オゾンTT-24HFO【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 04時 01分に出品され03月18日 04時 01分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スペースくりん LOOP 空気清浄機能付

オゾン除菌脱臭器 TT-24HFO



頂き物ですが使用しないため出品します。



箱には痛みがありますが

本体は傷ひとつない未使用品です！



念の為、通電と動作確認だけしております。



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【商品説明】



デスクや車内、トイレや脱衣所など屋内インテリアとしても場所を選ばないデザイン。



プラズマイオンの力で高除菌+高脱臭を可能にしたモデル！



<特徴>

・非接触センサーで手を触れずに操作が可能

・USBからの電源供給でどこでも使用可能

・HEPAフィルター搭載。0.3umの粒子に対し

て99.97%以上の捕集率の高精度集塵フィル

ター

・活性炭フィルター。活性炭の細かい孔が臭いを

吸着

・パーティクルセンサー

・汚れセンサー (3段階)

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迅速丁寧な対応を心がけます！



1点1点心を込めて梱包いたします。



他にも色々と出品していますので

ぜひ合わせてご覧ください^^



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#メロディー1 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用