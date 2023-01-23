『GALERIE VIE ウールカシミヤダブルフェイス フーデットコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 16時 57分に出品され03月15日 16時 57分に終了予定です。即決価格は17,550円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品番号:23-08-34-08303

カラー:ライトグレー

価格:¥99,000

サイズF：着丈76／身幅60／ゆき84

素材:ウール85％ カシミヤ15％ 、裏地キュプラ



都内のショップで購入後、何度か着用しておりますが、大切に扱っておりましたので，特にダメージはなく美品です。ただし、素材の特性上、若干の毛羽立ち等はご理解下さい。



☆公式サイトより☆



高品質なウールと内モンゴル産のカシミヤをブレンドした糸を太番手に紡績し、高密度に織り上げたダブルフェイスシリーズ。

深く起毛させることでふっくらとした手触りやしなやかさがあり、しっかりと詰めて織られているため温かさは格別です。

フーデッドコートはボディ・スリーブ共にゆとりのあるオーバーサイズのシルエットでさらりと羽織るだけでモダンなバランスに。

変形のラグランスリーブやフロント続きのフードデザインなど細部までこだわって仕上げています。

裏地付きで着脱しやすいのも嬉しいポイント。

スタイリングにブランドらしい抜け感を演出してくれる、デイリーアウターとしてぴったりの上質なアイテムです。

シックなネイビーとクリアなシルバーグレーの2色展開。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ギャルリーヴィー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ GALERIE

VIE

ウールカシミヤダブルフェイス

フーデットコート