『ショットレザーダウンジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 22時 07分に出品され03月16日 22時 07分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在483件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ34



着丈：60



肩幅：48



身幅：50



袖丈：60



袖などにスレたあたりがありますが

破れなどはございません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ショット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ショットレザーダウンジャケット