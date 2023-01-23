『patagonia パタゴニア 定番 超名品 ウィメンズ・フーディニ・ジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月09日 17時 13分に出品され05月09日 17時 13分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在407件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一家に一着の超名品です！

この機会にいかがでしょうか！





Women’s Houdini Jacket

ウィメンズ・フーディニ・ジャケット



品番：24145

当時定価：14,850円

カラー：BLK

年代：2013年FALL



防風性を備えたリップストップ・ナイロン製で、DWR（耐久性撥水）加工により水分を弾きます。

細身に仕上げたフィットは肌寒いときには下にベースレイヤーや薄手の中間着をレイヤリングでき、フードはシングルプルで調節可能。

青空が見えてきたら本体はカラビナ用ループ付きのジッパー式チェストポケットに収納できます。





パタゴニア直営店で購入しました。



素人採寸にはなりますが、平置き

着丈65.0cm、身幅47.0cm、でした。



状態は、10段階評価で8.5くらいでしょうか。



タンスにしまっていたため、しわしわなのは、洗えばなおります。



背中のロゴがとれかけていますが、以外は

使用感のない美品で、

末永く使って頂けるかと思います。



あくまで主観になり、感じ方はそれぞれかと思いますので、古着、中古品であることをご理解のある方のみご購入下さい。

わからない事などありましたら必ず、ご購入前にご質問下さい。



喫煙者、ペットはいません。

簡易梱包〜リサイクル資材にての発送です。

配送時は平たくしてのお送りとなりますことを、ご了承ください。

よろしくお願い申し上げます。





スピードハイク スノーシュー ボルダリング

クライミング

バックパッキング デイリーユース トラベル

トレッキング 冬季登山 アイスクライミング

初冬 残雪 バックカントリー

フリース シンチラ レギュレーター

アウトドア キャンプ フェス

ウルトラライト UL ファストパッキング

トレラン トレイルランニング 登山 雪山

ランニング マラソン ミニマリスト ヨガ サーフィン

ハイカーズデポ 山と道 ムーンライトギア

ザ・ノース・フェイス THE NORTH FACE

モンベル mont-bell

コロンビア Columbia

マーモット MARMOT

マムート MAMMUT

カリマー Karrimor

チャムス CHUMS

アークテリクス ARCTERYX 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: パタゴニア

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パタゴニア 定番 超名品 ウィメンズ・フーディニ・ジャケット