『NEC/ノートパソコン/Core i7/新品SSD/Windows11/L10【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 21時 57分に出品され03月30日 21時 57分に終了予定です。即決価格は15,250円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★ご覧頂きありがとうございます★







初期設定済みなりますので

電源を入れればすぐにご利用頂けます！



超高性能Core i7の超ハイスペック

ノートパソコン♪



新品・高速のSSDを搭載していますので

数秒で立ち上がります！！







※今だけお得！即決でマウスをプレゼント♪





パソコン本体やキーボードをアルコールで

除菌消毒しクリーニングを行っておりますので

気持ち良くお使いいただけます。







★仕様★



◆NEC

◆OS Windows11

◆CPU Core i7

◆メモリ 8GB

◆新品SSD 512GB

◆Webカメラ 搭載

◆光学ドライブ DVDマルチドライブ

◆モニタ 15.6インチワイド 1366×768

◆USB×4/SDカードスロット/HDMI

◆無線LAN/有 : 有線LAN/有

◆管理番号 L10







★付属品★



◆ACアダプター(充電器)









★インストール済みソフト(おまけ)★



◆Google Chrome

◆Microsoft office2021

(Excel.Word.PowerPoint)

◆iTunes/LINE/Skype

◆ZOOM

◆DVDコピーソフト

◆ウィルス対策ソフト

◆動画再生/DVD作成ソフト

◆年賀状ソフト





★このパソコンで出来ること★





◆新品のSSD512GBを搭載していますので

起動や動作がサクサクです！

◆DVDの再生もちろん

CD、DVDの作成も簡単に出来ます。

◆マイクロソフトのOfficeがインストール済み

Word ・ Excel ・ PowerPointの作業が可能です。

◆YouTubeなども見ることが出来ます。

◆iTunesインストールされているので

iPhoneやiPadの曲や写真の管理などが出来ます。

◆無線LANが内臓されているので

Wi-Fi通信が出来ます。

◆SkypeやZOOMで無料通話が出来ます。

◆安心のウィルス対策ソフト入り

◆DVDコピーソフトでDVDのコピー出来ます。

◆年賀状ソフトでオリジナルはがきが作れます。





・中古品の為、擦り傷や使用感はございます。







OS···Windows11 Home

CPU···Intel Core i7

ストレージ種別···SSD

ストレージ容量···512GB

その他特徴···Officeあり 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エヌイーシー