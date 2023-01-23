『トゥモローランド シャルム リバー フーデット コート リバーコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 04時 36分に出品され03月23日 04時 36分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在442件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 トゥモローランド

ロングコート



Color：ダークブラウン

Size：34（SよりMからLだと思います）

定価：￥70400



ワンシーズン、他のコートと合わせて着用していました。

目立った汚れや傷もなく、

綺麗な状態だと思います。

お安く出品しますので

お値引き不可でお願いします。



ウール素材なので、とても暖かいです。

中古になりますので新品をお求めの方はご遠慮ください。



【商品説明】

細番手の上質なウール糸を使用し、ほど良い厚みがありながらもしなやかさを残したリバー素材のコート。

高密度の起毛加工を施し、ほのかな光沢のあるソフトなタッチに仕上げました。

大きなフードとややゆったりとしたシルエットが上品な中にも抜け感を演出してくれる一着。

ウエストのベルトをぎゅっと絞った着こなしはもちろん、ガウンのようにラフに羽織る着こなしもおすすめです。

ソフトでデリケートな素材を使用しています。







★自宅保管品の一般的な中古品です。

★中古品にご理解無く新品同等のレベルをお求めの方や神経質な方のご購入はご遠慮下さい。

★すり替え防止の為返品はお断りさせて頂きます。

★ These are general used items from home storage.

★ Please refrain from purchasing if you do not understand the nature of used items or if you are looking for items equivalent to new ones.

★ Returns are not accepted to prevent fraud.







サイズ...M

カラー...ブラウン

#コート

#ウール

#ロングコート

#アウター 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: トゥモローランド

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ トゥモローランド

シャルム

リバー

フーデット

コート リバーコート