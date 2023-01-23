『イヌスキー様オーダー ハンドメイド ブックカバー 手刺繍 文庫本【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 00時 39分に出品され03月28日 00時 39分に終了予定です。即決価格は30,333円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✾✾✾イヌスキー様✾✾✾

12月 ご予約分

オーダーいただきありがとうございます

仕上がりましたら、こちらのページよりご連絡いたします ◡̈⃝︎⋆︎*





作業開始後の生地、刺繍デザインの変更は致しかねますのでご了承ください







・ 円



⚠追記





















✂―――進捗状況―――✂

・もうしばらくお待ちくださいませ ( ⑅.ˬ.)"







種類...文房具



アイテム名...ブックカバー 商品の情報 カテゴリー: ハンドメイド・手芸>>>雑貨・ステーショナリー>>>ブックカバー 商品の状態: 新品、未使用