『イヌスキー様オーダー ハンドメイド ブックカバー 手刺繍 文庫本【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 00時 39分に出品され03月28日 00時 39分に終了予定です。即決価格は30,333円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ハンドメイド・手芸>>>雑貨・ステーショナリー>>>ブックカバー
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格30333円
425 入札履歴
終了
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