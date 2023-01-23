『Off-White オフホワイト UNIVERSAL KEY SCARF【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 17時 13分に出品され03月30日 17時 13分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用



★超希少

unisex

男女共用

ユニセックス



Off-White オフホワイト

フリンジ ニットマフラー

UNIVERSAL KEY SCARF



★Attention

他へも出品中。突然削除することがございます。



※航空便発送予定



#onifashion



ブランド：

Off-White オフホワイト

カラー

BLACK ブラック YELLOW イエロー

サイズ：

横幅 26cm

全長 190cm

素材 :

ナイロン35％ アクリル32％ 綿13％ レーヨン13％ 毛7％

原産国 :

イタリア



定価 30,800円



★自宅保管の為、ご理解頂ける方のみ購入お願い致します。神経質な方や完璧なものをお求めの方は、ご遠慮ください。



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