『qumerry. ケープスタイルロングコート【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 09時 33分に出品され03月28日 09時 33分に終了予定です。即決価格は7,394円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✅商品



ブランド: キュメリ

定価20900円



カラー :ピンク



大きめなショールカラーで小顔効果抜群抜群！あざと可愛い×トレンドライクなロングアウター【商品コメント】大きめなショールカラーが小顔効果抜群な、大人フェミニンロングアウター。⁡リラックスしたシルエットで抜け感はありつつ、デコルテラインを綺麗に見せてくれるので女性らしさをしっかり演出。⁡肌トーンを明るく見せてくれるアイボリーと大人っぽく着こなせるブラックの2色で仕上げました。⁡しっかり厚手の素材なので真冬まで活躍間違い無し♡⁡【コーディネート】デコルテ見せの着方以外にも、タートルネックを合わせてレイヤード風に着こなすのも今年らしくてオススメです。⁡【qumerry.（キュメリ）】笑顔は女性の1番の武器。あざと可愛く、誰からも愛され芯のある強い女性でいられますように。と心を込めて作った洋服の数々か魅力。大人気恋愛リアリティーショー出演であざとい！かわいい！と注目を集めた休井美郷（きゅういみさと）ディレクションブランド--------------------------------------------------伸縮性／無し厚み／厚手裏地／あり透け感／無し



✅サイズ







平置き採寸

寸法

(素人採寸の為、誤差お許しください)



【ジャケット】

サイズ



着丈約122

裄丈約82

身幅約50







✅商品状態



【A】ランク



若干の使用感はございますが、目立つダメージ無く全体的に綺麗です。







【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能



✅注意事項

・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。



着丈···ロング



カラー···ピンク



着丈···ロング 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: キュメリ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ qumerry.

ケープスタイルロングコート