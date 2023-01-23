『【値下げ交渉OK】iPhone11 ホワイト 64GB SIMフリー 本体【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 01時 29分に出品され04月09日 01時 29分に終了予定です。即決価格は13,026円に設定されています。現在407件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|アップル
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¥ 14900
【新品に近い】moto g53j 5Gインクブラック大画面6.5インチ128GB
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落札価格13026円
407 入札履歴
終了
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