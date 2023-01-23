『カナダグース 手袋 レディースS【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 08時 39分に出品され03月06日 08時 39分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 柄・デザイン···無地



カラー···ブラック



手袋形···5本指



ほぼ使用していないため出品します。

一部毛羽立ってしまっている部位がございます。

(写真5枚目参照)

数年前の商品で、自宅保存品のため

その点ご理解いただける方のみご検討お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ カナダグース 手袋 レディースS