『ワイルドシングス ダウンジャケット モンスター ダウン パーカー 2way 羽織【お歳暮】』はヤフオクでから04月28日 15時 27分に出品され04月28日 15時 27分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☘️商品説明☘️

ブランド：WILDTHINGS



商品名：ワイルドシングス ダウンジャケット モンスター ダウン パーカー 2way 羽織 フード スタンドカラー ユニセックス Monster Down Parka WT19442N-DI シンプル 上品 お呼ばれ お出かけ 上品 かっこいい かわいい おしゃれ



カラー：カーキ



サイズ：L

【着丈】襟下約75cm

【肩幅】約50cm

【身幅】約65cm

【袖丈】約63cm

全て後ろ計測になります。

（素人採寸ですので誤差はご了承ください）



状態：フロントに薄汚れています。

多少の使用感はありますが、まだまだお使いいただけると思います。











✳️できるだけ小さく梱包しますのでご了承くださいね(^^)/



✳️自分が購入した物ではないものもありますので、

● いつ頃購入したの？

● 使用回数は？

等の質問は御遠慮くださいませ。



️原則的に即日、翌日発送致します。

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✳️お値引きはフォローにて5％



✳️2000円以下の値引きはしていません。



おまとめ購入時はご相談くださいね(^^♪



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カラー...グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ワイルドシングス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ワイルドシングス

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羽織