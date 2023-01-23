『BOYNEXTDOOR イハン 이한 LEEHAN サイン ラキドロ トレカ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 11時 36分に出品され03月07日 11時 36分に終了予定です。即決価格は22,880円に設定されています。現在453件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 보이넥스트도어 why シリアルナンバー特典第三弾 メンバー個別直筆サイン入りフォトカード 未公開画像 当選 winner



⭐︎当選用紙は1枚のみだったので原本はお付けできませんが、コピーしたものを1枚お付けします！





即購入◎￤値下げ△￤バラ売り×￤取り置き×￤専用×





【梱包】スリーブ、硬質カードケース、防水加工、匿名配送





悪用を防止ためにサイン部分に加工しています。

ご理解のほどよろしくお願いいたします。



※すぐに手袋を付けてスリーブに入れていますが、メンバーがサインを書く際にスレなどある場合があります。









検索用---

보이넥스트도어 BOYNEXTDOOR ソンホ 성호 SUNGHO リウ 리우 RIWOO ジェヒョン 명재현 JAEHYUN テサン 태산 TAESAN イハン 이한 LEEHAN ウナク 운학 WOONHAK ラキドロ ラッキードロー lucky draw サノク ヨントン 特典 ホログラム weverse ウィバショ ums ユニバ 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>タレントカード 商品の状態: 新品、未使用