『LL Bean ski anorak アノラック エルエル ビーン L【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 13時 42分に出品され03月30日 13時 42分に終了予定です。即決価格は12,519円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名: LL Bean Birdseye バーズアイ エルエル ビーン

サイズ: L

カラー:Black

状態:極美品

身幅:65cm

着丈:80cm

LL Beanの中綿入りジャケット。



個人的にスペシャルです。レディースサイズですが男性もいけるサイズ感です。実寸を参考にしてください





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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ LL

Bean

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