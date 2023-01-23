『J9210 Xperia5【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 20時 10分に出品され03月16日 20時 10分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バッテリーテストはgood

です。



メイン機はもちろん、サブ機としても使えます。





ディスプレイ6.1インチ

フルHD+解像度2520☓1080HDR

OLED有機ELディスプレイ

アスペクト比21:9

Snapdragont 855

メモリ6GB

ストレージ128GB

Android9.0

背面3眼カメラ 12MP☓3

フロント8MPカメラ

バッテリー3140mAh

Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth5.0,NFC

デュアルnanoSIM

DSDS

microSD最大512GB

本体サイズ158☓68☓8.2mm

USB Type-C

側面指紋認証

防水:IP68/65

イヤホンジャック無し



液晶、背面ともに割れはありません。



液晶には大きな傷などは見られませんが背面、側面ともに傷があります。



中古品になりますので神経質な方はご遠慮ください。





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エクスペリア

Xperia

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Android

機種変更

携帯電話

XPERIA5

XPERIAマーク 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ソニー