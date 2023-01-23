『ラブ Khroma GTX Jacket 日本Mサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 00時 48分に出品され04月18日 00時 48分に終了予定です。即決価格は12,200円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ラブ Rab Khroma GTX Jacket

Oxblood Red

Sサイズ(日本：Mサイズ)



数年前に購入、10回程度着用

色味は写真1,2が近いですが

もう少し濃い目のえんじ色です

クリーニング済み



着丈76 身幅56 裾幅53 ゆき丈90

当方170cm60kg 中に薄手ダウン着れます

タバコ吸いません、ペット居ません



パウダーに覆われた山岳スキー用に開発された耐久性、耐候性にすぐれたKhroma GTX ジャケット。耐久性に優れた新素材、GORE-TEXPRO(Most Rugged)と通気性に優れたGORE-TEXPRO(Most Breathable)メンブレンを使用し、快適さと靭性を併せ持つハイブリットタイプ。スキーヘルメット対応フード2-way ベンチレーション YKK AquaGuard ピットジップ脱着式パウダースカート、インナースノーカフ



- ブランド: Rab

- 色: 濃い目のえんじ色



ご覧いただきありがとうございます。



種類...ハードシェルジャケット



性別...メンズ



特徴...ゴアテックス



特徴...防水, ゴアテックス



特徴...防水, 防風, ゴアテックス 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ラブ

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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Khroma

GTX

Jacket

日本Mサイズ