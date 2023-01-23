『DeliTeg 置き型加湿器 ホワイト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 20時 54分に出品され03月11日 20時 54分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

DeliTegの加湿器は、信頼性とデザイン性を兼ね備えています。



【機能性】

タッチ式ボタンで簡単に操作でき、スリムなデザインがインテリアに調和します。置き型のため、スペースを取らずに設置可能です。



【デザイン】

ホワイトの色合いが清潔感を演出し、どんな部屋にもマッチします。



- ブランド: DeliTeg

- タイプ: 置き型加湿器

- 色: ホワイト

- 操作パネル: タッチ式ボタン

- デザイン: スリムな筐体



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし