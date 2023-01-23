『ナノユニバース オイルドヴィンテージダブルライダース【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 20時 11分に出品され03月31日 20時 11分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナノユニバースのオイルドヴィンテージダブルライダースです。

特筆する汚れやダメージはありません。

レザー部、裏地ともに綺麗な状態です。

天然素材ですのでもともとレザー特有のシワ等ございます。

タバコや香水の匂いはありません。

クローゼット保管ですので神経質な方はご遠慮ください。



オイルレザーの深い味わいとこだわりのディテール使いがポイント

オイルの量を調整し、重厚感のある風合いに仕上げたレザーに洗い加工をすることで、独特なシワ感のある表情を作り上げたダブルライダース。

インヴィスタ社製のTHERMOLITEブランドの中綿を使用することで、保温機能が高まり、冬でも安心して着用できるよう工夫しました。

ウエストのダブルベルトや袖口のポケットなど、コーディネートに取り入れた際、ディテールが悪目立ちしないよう見え方を意識した配置と角度に仕上げています。



カラー：ブラック



サイズ：S

肩幅：41 / バスト：96 / 袖丈：59 / ゆき丈：- / 着丈：61.5



素材：表地:羊革中わた:ポリエステル100%裏地:ポリエステル100%



定価：39420円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ナノユニバース カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ナノユニバース オイルドヴィンテージダブルライダース