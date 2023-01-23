『Barbour SL FIT Border フィットボーダー キルティングコート【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 04時 03分に出品され03月26日 04時 03分に終了予定です。即決価格は11,111円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価48400円

Barbour SL フィットボーダー

キルティングコート

ネイビー 濃紺

サイズ36

着丈94 身幅53



着用回数少なく襟元や袖口などとても綺麗です

あくまでも中古品になりますので、

ご理解ある方のみお願いします



SHIPS別注！上品なキルティングでお届けする“Barbour”の“SL FIT Border”1894年にイングランドの北東部、サウスシールズにて創業した【Barbour】(バブアー)。港湾労働者のために生まれた防水服、ワックスドジャケットはあまりにも有名ですが、その後も英国のアウトドアマンを始めとして愛用され続け、英国王室御用達の栄誉ロイヤルワラントを授かるなど、100年ブランドとして確固たる地位を築いているブランドです。今回、ブランドのアイコン的モデルの【Bedale SL】(ビデイル)と、着丈が長く、存在感抜群の【Border SL】(ボーダー)に別注。シルエットはもちろんモダンフィットにモディファイされ、現代的に構築された“SL FIT”。素材を定番のワックスドコーティングされた生地ではなく、上品で気品のあるウール生地を採用しているのもポイントです。普段のお手入れもしやすく、ワックスドジャケットにありがちなトラブルは皆無、快適にご着用いただける都会仕様の一着。オーセンティックなディテールとモダンな着こなしが楽しめる、まさに珠玉の逸品といっても過言ではない仕上がりとなっております。更に、フロントジップはゴールドではなくシルバーに変更。目を惹くデザインながら、オン・オフ問わずご着用いただける、シックで洗練された雰囲気に落とし込みんだ逸品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

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ジャケット・アウター タグ Barbour

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フィットボーダー

キルティングコート