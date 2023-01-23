『素敵すぎるMENSステンカラーコート あざやかイエロー アウター メンズコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 09時 36分に出品され03月21日 09時 36分に終了予定です。即決価格は12,778円に設定されています。現在84件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◾️商品情報

BROWN BROWN

とってもオシャレな神戸セレクトショップ購入

ステンカラーコート

size L（表記なし）

購入価格 16万円

イエロー

着丈 85㎝

脇下身幅 58㎝



レオパード裏地がカッコイイです♪



⚠︎襟元うっすら汚れございます

お気になさらないかたに











usedにご理解いただける方とのお取引を希望します

少しでも気になる方がお控えくださいませ

















#メンズステンカラーコート

#メンズイエローコート

#ZARAメンズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ブラウンブラウン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 素敵すぎるMENSステンカラーコート あざやかイエロー アウター メンズコート