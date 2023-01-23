『週末限定価格 新品級 ADMJ クロコ型押し 蜂スワロスキー ショルダーバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 06時 04分に出品され04月13日 06時 04分に終了予定です。即決価格は14,890円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 人気 新品級 ADMJ 牛革クロコ型押し 蜂

スワロスキー ショルダーバッグ



定価 約70000円



コメントや写真追加など歓迎いたしますどうぞよろしくお願いします。使用回数が少なめの未使用に近いですが自宅保管の為、写真でご確認の上でご購入ください。



ブランドの代名詞ともいえるデザインです

本体には、牛革クロコダイル型押しを使用。

国内の厳選された原皮を使用して、日本タンナーズ協会が認定したタンナーの技術のある職人がなめし染色し、しなやかで軽やかに仕上げました。

イタリア“ファッションハードウェア社”の、ハチをモティーフにしたパーツをポイントにほどこしました。

内側は、部分的にイタリア、“キオリーノテクノロジー社”の“カレラ（牛床革）”を使用。

ショルダーストラップは、イタリア“イタルテッシル社”の“ナストロスピガード”を使用。



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エーディーエムジェイ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 週末限定価格 新品級 ADMJ

クロコ型押し 蜂スワロスキー ショルダーバッグ