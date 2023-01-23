『エディーバウアー ダウンジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 04時 28分に出品され03月10日 04時 28分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ベージュ



エディーバウアーのキルティングダウン

ここで購入したのですが着る機会があわまりなかったので出品します。



右袖にシミがありますがあんまり目立ちません！

中綿も入っており肉厚でかっこいいです！

サイズはMと記載されてますが170センチの自分でちょうどよく着れました。



着丈68cm

身幅55cm

肩幅50cm

袖丈62cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: エディーバウアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ エディーバウアー ダウンジャケット