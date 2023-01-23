『【安心メルカリ便】NEC LAVIE Tab T10d【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 00時 09分に出品され03月26日 00時 09分に終了予定です。即決価格は10,444円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LAVIE Tab T10d プラチナグレー 本体



【商品の説明】

約10.1インチ WUXGA／TFT

5100mAh（内蔵電池）

アウトカメラ：約800万画素

インカメラ：約500万画素

RAM 4GB／ROM 64GB

約239.84（H）×約158.62（W）×約8.5（D）mm

約460g

防水 防塵IPX2 IP5

立体音響技術Dolby Atmos®搭載



新品未使用の未開封品でございます。



即購入大歓迎でございます。



よろしくお願いいたします。



#タブレット #NEC #LAVIE

#スマホ #スマートフォン 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>その他 商品の状態: 新品、未使用