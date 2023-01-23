『⭐️超激レア stone island keiju着用 レザーダウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 14時 49分に出品され03月11日 14時 49分に終了予定です。即決価格は43,700円に設定されています。現在585件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆





コメントなしの即購入もOKです！







【商品説明】



定価30万円、白のレザーダウンジャケットです。

stone islandの革新的なデザインに機能性、状態は未使用品になります。

即完品になっていて白にしては珍しい全く汚れのない商品になります。



ファブリックリサーチ＆トリートメント

FEATHERWEIGHT LEATHER DOWN： ウルトラライトレザー製のダウンジャケットです。内側は、最高品質の羽毛を直接注入したナイロン製の機能性メッシュのキルティングで仕上げてあります。 キルティングは、外側のレザーのステッチに沿って、手作業のサーモシームで縫製してあります。 すべてサーモ・テーピングで仕上げてあります。



★ブランド : stoneisland



★表記サイズ : L



★実寸サイズ

着丈 : 74



肩幅 :



★素材 : leather



★カラー :White、白



★状態 : S

[S]…新品未使用、デッドストック

[A]…数回の着用、汚れやダメージ無し

[B]…目立つ傷や汚れは無し

[C]…傷や汚れあり





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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ⭐️超激レア stone

island

keiju着用 レザーダウン