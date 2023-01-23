『定価30万✨FABIANA FILIPPI 耐水性ダッチェスサテンダウンコート【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 23時 53分に出品され04月01日 23時 53分に終了予定です。即決価格は42,942円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

FABIANA FILIPPI ファビアナフィリップ

耐水性ダッチェスサテンダウンコート 現行品

極美品 完売サイズ



○ リサイクル・プラスチックから生産されたサステナブルなダッチェスサテンのダウンコート。

耐水性のあるテクニカルファブリックを使用。高めのハイネックにもしっかりとダウンフェザーが入っているため抜群の防寒性を持ちます。ウエストには太めのゴムをあしらい、自然なウエストマークがなされ、すっきりと着こなせます。フロントは隠しスナップボタンでしっかり留められます。襟元はストリングが付いているので、結び方次第で印象を変ることも可能に。膝丈のため腰回りも温かく保温します。



○サイズ

サイズ 表記38（M相当）

身幅 52cm

袖丈 64cm

着丈 98cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

目立った傷汚れなくまだまだ気持ちよくご着用していただけます。



○カラー

ボルドー



○素材

ポリエステル

ダウン 90% フェザー 10%

付属部分 牛革



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



某リサイクルショップにて購入した鑑定済みの商品でこざいます。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ファビアナフィリッピ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 定価30万✨FABIANA

FILIPPI

耐水性ダッチェスサテンダウンコート