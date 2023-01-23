『XL ミレー RDSグースダウン使用 ライトダウンジャケット ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 13時 46分に出品され03月18日 13時 46分に終了予定です。即決価格は10,205円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品 MILLET ミレー 日本未発売モデル ライトダウンジャケット ブルゾン アウトドアウェア XL 軽量 保温 防寒 RDSグースダウン使用 メンズ ブラック 黒 z537



韓国品番：MXQSD010



サイズ

105（JPN:XL）



実寸

着丈69cm 脇下身幅55.5cm 肩幅ラグラン 裄丈89cm



素材

表地：ナイロン100％

裏地：ナイロン100％

詰め物：グースダウン80％ フェザー20％

※ミレーの韓国企画の商品ですのでタグはハングル表記となります。



コンディション

新品未使用品



お値下げ交渉、まとめ買い等対応可能です。ご要望がございましたらご連絡ください。



商品説明

インナーからミドラーまで幅広く使えるレギュラーフィットライトダウンジャケット。

やわらかく、軽く、マット見えする軽量ナイロンタフタ生地を使用。

RDS認証グースダウンを贅沢に使用することで、軽量性と保温性に優れた仕上がり。

アウトドアスタイルにはもちろんタウンユースでも活躍する、デザイン性と機能性どちらにも拘った逸品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ミレー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ XL

ミレー

RDSグースダウン使用

ライトダウンジャケット

ブラック