『モンクレール BOGUE ブラック 1 ダウンコート ダウンジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 14時 24分に出品され03月21日 14時 24分に終了予定です。即決価格は41,900円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。





モンクレールのライトダウン コートです。

★雑誌VERYにて滝沢眞規子さんが着用し完売となった人気商品です。





■商品名:BOGUE

■カラー:ブラック

■サイズ:1

※Mサイズ相当です。



■状態:10回程度着用ですので画像の通りきれいです。

※ダウンの状態もよくナイロンのハリもあります。

※クリーニングに出してそれ以来着用してません。



■付属品:紙タグ(画像参照)

※三角タグは紛失してしまいました、、、



■購入先:横浜そごう モンクレールブティック



★左腕のロゴワッペンがないシンプルなデザインです。

★シルエットも美しいので長く着用出来ると思います。

★超軽量なので秋口から春先まで活躍できます。





●詳細サイズ(平置き)

※個人採寸ですので多少の誤差はご了承願います。

着丈:81cm

身幅:44cm (脇下間)

肩幅：37cm

袖丈:59cm (肩から)









★あくまでも中古品、自宅保管品のため神経質なかたはご遠慮くださいませ。



★他のアプリにも出品(価格設定は異なります)してますので、ご覧下さい。

尚、他のアプリで売れた場合は取り下げ致しますので予めご了承下さい。







よろしくお願いします。









#モンクレール #moncler



サイズ···1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール カラー: ブラック系/グレイ系/ブラウン系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ モンクレール

BOGUE

ブラック

1

ダウンコート

ダウンジャケット