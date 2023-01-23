『NP15501ノースフェイス ダウンジャケット マウンテンパーカー L【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 12時 41分に出品され05月02日 12時 41分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 春秋はマウンテンパーカー1枚で、少し寒い季節にはインナーダウン1枚で、本格的な寒さにはアウターとインナーダウンを内側のファスナーで連結し、首元と両手首はボタンで連結してマウンテンダウンジャケットとして、色々なシーンで活躍できると思います。



状態: 見た目には、大きな汚れ、傷などは目立ちませんが、年代物のため、劣化が見られます。

迷彩のアウターですが経年劣化の為、内側の生地に割れがあります。



写真でご確認下さい。



※神経質な方や中古品に抵抗がある方はご遠慮ください。



※NC、NRでお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NP15501ノースフェイス ダウンジャケット マウンテンパーカー L