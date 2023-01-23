『SteelSeries ゲーミングヘッドセット ワイヤレス Arctis 7P+【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 06時 36分に出品され03月06日 06時 36分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 この商品について

【PlayStation 5 向けデザイン】PlayStation 5はもちろん、PlayStation 4、PC、Android、Switch、USB-C iPadなどにも対応。

※PlayStation 5のTempest 3D AudioTechに対応。

【様々なデバイスに簡単ワイヤレス接続】付属のUSB-Cドングルを使用し、複数デバイス間で簡単に切り替えが出来、さらに低遅延2.4GHzワイヤレスに対応。

【USB-C急速充電+バッテリー寿命30時間】15分間の急速充電で3時間稼働が可能で、さらに前モデルよりアップデートされ、ワイヤレスで最長30時間のロングライフバッテリーを実現。

【長時間使用に最適】 30時間分のロングライフバッテリーで、長いゲームセッションでも安心。

【ノイキャンマイクでクリアな音声】Discordの認証済みのClearCast双方向性ノイズキャンセリングマイクロフォン付きでクリアな音声でボイスチャットが可能。

さらに、PS5でのTempest 3D Audioにも対応。

【長時間使用向けの丈夫さと快適さ】軽量化と耐久性に優れたスチール素材のヘッドバンドを採用し、さらに伸縮性のあるスキーゴーグルバンド採用により頭全体にフィットさせ、重量分散・圧迫点解消し、より快適さを実現。

【オンイヤーコントロール】左側のイヤーカップには別のヘッドセットと音を共有することが可能で、携帯やPCなど外部オーディオをミックス接続する為の有線ポートを備えており、マイクミュートとボリュームコントロールも搭載。; 右側のイヤーカップにはヘッドセットで自分の声を確認できるマイクサイドトーン(マイクモニタリング)機能搭載で、自分の声を聞きながら音量調節が可能; 付属品: ケーブル

*ヘッドフォン周波数特性:20~20,000Hz*ヘッドフォン感度:98 dBSPL

接続タイプ...ワイヤレス

構造...密閉型 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用