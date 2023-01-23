『to be chic コート サイズ40 レディース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 04時 03分に出品され03月27日 04時 03分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 to be chic トゥービーシック

コート レディース



サイズ:40



断捨離のため出品致しました。

自宅保管品のためご理解願います。



小さく折り畳んでの発送となりますので折りジワ等できる可能性がありますがご了承頂けると助かります。



完璧を求める方、ご遠慮くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: トゥービーシック カラー: ブラウン系/オレンジ系/レッド系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ to

be

chic コート サイズ40 レディース