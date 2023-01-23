『FIRST DOWN ダウン ジャケット ラクーンファー フード 3way【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 08時 57分に出品され03月25日 08時 57分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.





ブランド：FIRST DOWN ファーストダウン



サイズ：L



カラー：ブラック 黒



身丈約75cm

身幅約59cm

肩幅約54cm

袖丈約62cm



ファーもパーカーも着脱式で2way、3wayと楽しめます。



ダウン95%でとても暖かいです！



ラクーンファー(タヌキ)



何か気になること、ご質問ございましたらお気軽にコメントください。



カラー···ブラック



素材 ダウン フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ファーストダウン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FIRST

DOWN

ダウン

ジャケット

ラクーンファー

フード

3way