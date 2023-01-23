『モスキーノ Moschino ミッキー ラット バックパック BAG リュック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 14時 03分に出品され03月10日 14時 03分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 極美品 モスキーノ Moschino ミッキー ラット 旧正月の限定コレクション バックパック BAG リュック バック バッグ ジェレミー スコット Jeremy Scott スタイリスト モデル ミア コン 漫画家 ロバート アームストロング Robert Armstrong



【ブランド】 Moschino

【 商品名 】旧正月の限定コレクション バックパック

【 カラー 】 ブラック

【 仕 様 】

・メイン収納×1

・裏 ジップポケット×1 オープンポケット×3

・表 ジップポケット×1

【 付属品 】カード×4・保存袋



【商品説明】



Moschinoの旧正月の限定コレクション バックパック。

ブランドリサイクルショップ購入の正規品になります。



直営店と公式オンラインサイトのみで取り扱っていた限定アイテム。

即完売したアイテムになります。



モスキーノのクリエイティブディレクター ジェレミー・スコット（Jeremy Scott）とスタイリスト兼モデルのミア・コンが1970年代に漫画家のロバート・アームストロング（Robert Armstrong）によって描かれたキャラクターを元に制作。



メンズの方でも違和感なく持つことができます。



モスキーノ「ミッキー・ラット」をフィーチャーした旧正月の限定コレクションの希少なバックパックになります。

デザインの気に入った方はこの機会にぜひどうぞ！



【サイズ】



横幅：25.5cm

高さ：38cm

マチ：13cm



【商品検索】



#dragon_レディース

#dragon_メンズ



にて、古着を多数出品しております！

ぜひ、ご覧になってください。



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#dragon_ブランドバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: モスキーノ

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バッグ タグ モスキーノ

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