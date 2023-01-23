『美品 マックスマーラ ダウンコート 40サイズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 19時 26分に出品され03月21日 19時 26分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品 マックスマーラ ダウンコート 40サイズ



肩幅 約37.5センチ

身幅 約48.5センチ

丈 約89センチ



上品なお色で 画像1、画像2とほぼ一致致します。

ボタンも高級で、さっと、はおれます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: マックスマーラウィークエンドライン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品 マックスマーラ ダウンコート 40サイズ