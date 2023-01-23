『AMERIVINTAGE DOUBLEBREASTED MERMAIDCOAT【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 14時 13分に出品され04月01日 14時 13分に終了予定です。即決価格は13,999円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 「モード」と「レディ」両方を兼ね備えた国内製の“上質コート”

わずかにウエストをシェイプさせたIラインのシルエット。



バックスタイルにダーツを入れることにより緩やかで美しいラインを実現します。

裾には切り替えを入れフレアディティールを。

モードながらも動くとさり気なく揺れるフレアが上品で大人の女性らしさを演出します。



素材はオリジナル開発の“サスティナブル”生地。

「環境や動物に優しく」を今期も継続し、国内製のエコウール素材を使用しています。



昨年のウールコート生産時に本来なら捨ててしまう生地端をリサイクルし、こちらのコートの原料の一部に使用しました。

エコ素材をより上質に表現できるよう艶感と起毛感の出るビーバー加工を施し、光沢感と滑らかな質感を実現しました。

たっぷり使用したオリジナル生地と素晴らしい技術の国内縫製で仕上げた“特別な一着”です。



マーメイドの様な形で、

羽織るだけで様になります！

これからの時期活躍間違いなしです。



他にもAMERI商品出品しております。御検討くださいませ！



Sサイズ



使用感、毛玉ありのため

理解ある方



定価 47,300円



お値引き不可です



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アメリヴィンテージ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ AMERIVINTAGE

DOUBLEBREASTED

MERMAIDCOAT