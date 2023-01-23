『オゾン脱臭器AIR CLOVER コロナ対策(中古品)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 15時 51分に出品され04月07日 15時 51分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 20万円程で購入して、1年程使用

その後、自宅保管

動作確認済み

アルコール消毒済み



オゾンの力で空気に漂う菌やウイルスもしっかり分解。救急車や医療機関、学校や等の公共機関でも使われている技術が家庭用に扱いやすくなった製品です。



中古品ですので、状態に神経質な方のご購入はお控えください。





商品仕様



製品名:TM-11NE オゾン脱臭器 エアクローバー

型番:TM-11NE 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし