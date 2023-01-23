『Burberry レディース トレンチコート ステンカラーコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 03時 52分に出品され03月21日 03時 52分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90年代のバーバリープローサムのトレンチコート／ステンカラーコート／バルマカーンコート／ロングコート

ヴィンテージ商品で希少価値のあるものです。



1枚目は色味が近いので参考画像として掲載しました。黄色味のあるベージュではなく、カーキ寄りのベージュです。2枚目は形のイメージ画像です。

内側がノバチェックになっておりかわいいです。



分かりづらいかと思いますが8〜10枚目にシミの写真を載せました。画像に無い箇所にもベルト含め細かいシミや汚れが何点かございます。載せきれないので省略します。

目立つ大きなシミや破れなどはございません。

元々古着商品ですので古着に慣れている方、ヴィンテージにご理解のある方のご購入をお勧めします。



主に春・秋に活躍しますが、冬もセーターの上に羽織るなど可能です。

おしゃれに着こなすことができるアイテムです。



サイズはレディースM相当です。

着丈110cmです。







- ブランド: Burberry

- 商品名: レディーストレンチコート

- 色: ベージュ

- サイズ: 胸囲85cm, 腰囲95cm, 身長160cm

- 型番: FD080-039-01



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリープローサム

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Burberry

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トレンチコート

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