『シップスエニィ SHIPS any ノーカラー パイピング ロングコート 羽織【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 07時 18分に出品され03月20日 07時 18分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☘️商品説明☘️

ブランド：SHIPSany



商品名：シップスエニィ ロングコート アウター フェイクレザー ドロップショルダー ウール ジップアップ シンプル 上品 お出かけ お呼ばれ かっこいい かわいい おしゃれ



カラー：クリーム



サイズ：38

【着丈】約110cm

【肩幅】約47cm

【身幅】約48cm

【袖丈】約53cm

全て後ろ計測になります。

（素人採寸ですので誤差はご了承ください）



状態：多少の使用感はありますが、目立つダメージなくまだまだお使いいただけると思います。















✳️できるだけ小さく梱包しますのでご了承くださいね(^^)/



✳️自分が購入した物ではないものもありますので、

● いつ頃購入したの？

● 使用回数は？

等の質問は御遠慮くださいませ。



️原則的に即日、翌日発送致します。

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✳️2000円以下の値引きはしていません。



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様々なものを出品しています。

レディース メンズ キッズ トップス Tシャツ カットソー カーディガン スカート ワンピース ジャケット シャツ ダウン アウター コート ブルゾン レザー デニム パンツ ワーク バッグ アクセサリー 靴 サンダル パンプス ブーツ スニーカー などです。その他にもいろいろありますのでみてみてくださいね(^^)/ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シップスエニィ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ シップスエニィ

SHIPS

any

ノーカラー

パイピング

ロングコート

羽織