『order オーダー ルーズ ボアブルゾン 新品 未使用 菅田将暉着用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 14時 49分に出品され03月11日 14時 49分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 orderのボアジップブルゾンになります。

AURALEEやBALなども取り扱うO代官山で販売されているブランドです。

雑誌uomoでも注目のアウターとして掲載されました。

オールホワイトでカッコいいです。

菅田将暉さんも色違いを着用していました。



カラー:オフホワイト

サイズ:フリーサイズ

着丈:70cm

肩幅:64cm

身幅:68cm





ポリエステル素材にて制作したルーズシルエットのジップアップボアブルゾン。

フルジップ仕様の為ハイネックとしてもお使いいただけ、襟裏はナイロン生地にて切り替えておりスタンドカラーでの着用の際にアクセントとなります。

裏地にはメッシュを採用し、軽くカジュアルに羽織り易いのも魅力。

防風性と保温性を兼ね備え、冬季のアウターとしても最適です。



※新品、未使用、タグ付きです。

自宅保管のused品をご理解の上よろしくお願い致します。



オーダー

O代官山

ボア

ボアジャケット

ブルゾン

AURALEE

BAL

菅田将暉 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: オーダー

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オーダー ルーズ ボアブルゾン

新品 未使用 菅田将暉着用