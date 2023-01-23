『【ORCIVAL インナーダウンブルゾン】Sサイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 05時 28分に出品され03月21日 05時 28分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ORCIVAL

オーシバル

クルーネックインナーダウンブルゾン

お色 ライトベージュ

サイズ S





昨年Bshopでお値段¥26.400で購入後、着用回数3回いずれも短時間になります。

着やすさ、軽さ、着心地が最高で即買いでしたが綺麗なお色だけに汚れが心配で出番がなさそうですので綺麗なうちに出品することにしました。



サイズはSですが普段M〜L着用の当方で中にセーターを着込んでも問題なく着れます。

お仕事の際にジャケットの下に着込んで頂いても、もちろんアウターとしても着れますので重宝するかと思います。



シルエットはコンパクトで細見えします。

汚れ等検品済みですが見落としがあるかも知れません。

完璧な物をお求めの方はご遠慮下さい。

付属の巾着に皺が寄っておりますがご理解下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: オーシバル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【ORCIVAL

インナーダウンブルゾン】Sサイズ