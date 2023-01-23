『Snidel フィット&フレア ジャケットコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 14時 46分に出品され03月30日 14時 46分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···グレー

柄・デザイン···無地



【Design/Styling】

ジャケットのような美しいシルエットが特徴的なウールコート。フィット＆フレアのメリハリのあるラインで女性らしさを存分に引き立ててくれる1着です。やや大きめに仕立てたラペルやボタンワークなど、スタンダードながらこだわりを感じさせるディテールに注目。付属のベルトでウエストをマークすれば脚長効果が生まれ、スタイルアップも期待できます。



新品未使用品 タグ付き。

サイズ1

グレー



定価税込 34,100 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: スナイデル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Snidel フィット&フレア ジャケットコート