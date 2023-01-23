『ダントン ダウンジャケット ホワイトグース 40【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 10時 59分に出品され03月31日 10時 59分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダントン ホワイトグースダウン

ダウンジャケット

ブラック

サイズ40

袖口など少し縫い目などが白っぽくなってるところもありますが気にならない程度かと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ダントン ダウンジャケット ホワイトグース 40